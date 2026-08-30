Альтман связал победу Китая в гонке ИИ с угрозой уничтожения мира

Опасность гибели человечества в случае победы Китая в гонке искусственного интеллекта существует, заявил гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман 30 августа на сайте издания Washington Examiner.
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