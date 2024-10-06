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Зачем американцы учатся сажать F-35A на шоссе

Зачем американцы учатся сажать F-35A на шоссе

4 сентября во время военных учений Baana 2024 самолеты F-35А из 48-го истребительного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Лейкенхит в Англии, в рамках концепции гибкого боевого применения (ACE) выполнили посадку на шоссе Хосио в Рануа, Финляндия.

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