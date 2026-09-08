В горах при сходе лавины погиб спецназ! Десятки спасателей продолжают поисковую операцию

По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, среди участников группы могли находиться военнослужащие спецподразделений, в том числе бойцы Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.
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