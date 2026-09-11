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ТАСС

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ТАСС: на Кубани отменили занятия в школе после массового отравления

ТАСС: на Кубани отменили занятия в школе после массового отравления

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Занятия отменены в школе в Каневском районе Краснодарского края, где зарегистрировали случаи, предварительно, острой кишечной инфекции, проводится санитарная обработка.

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