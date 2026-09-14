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ФСБ: жителя Крыма арестовали за поддержку нацбата "Азов" и оправдание терроризма

ФСБ: жителя Крыма арестовали за поддержку нацбата "Азов" и оправдание терроризма

Житель Крыма арестован за публичное оправдание терроризма и поддержку украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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