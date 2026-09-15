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Артисты Театра Вахтангова представят в Музее Победы постановку о Великой Отечественной войне 18 сентября

Артисты Театра Вахтангова представят в Музее Победы постановку о Великой Отечественной войне 18 сентября

Театральную постановку в рамках исторического проекта «Театр-знание. Великая Отечественная война» фонда «Открытая история» представят в Музее Победы 18 сентября.

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