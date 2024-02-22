Известный режиссер Юрий Коробейников провел мастер-класс для студентов в Луганске

Разговор людей, увлеченных одной страстью. Известный режиссер и оператор Юрий Коробейников, соавтор популярных киноработ последних лет, провел мастер-класс для студентов самого творческого вуза Донбасса — Луганской академии имени Матусовского.
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