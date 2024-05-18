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Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
    Плоская Земля
  • F I
    у некоторых в карманах и кошельках 😀😀😀Крупнейшая черная...

Почему всё в итоге становится беспорядочным?

Если вам кажется, что мир погружается в хаос, вы правы. Может быть, вы и ошибаетесь, если это ощущение касается политики или состояния общества, но в масштабах Вселенной нет никаких сомнений – порядок рушится.

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