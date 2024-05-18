Почему всё в итоге становится беспорядочным?

Если вам кажется, что мир погружается в хаос, вы правы. Может быть, вы и ошибаетесь, если это ощущение касается политики или состояния общества, но в масштабах Вселенной нет никаких сомнений – порядок рушится.
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