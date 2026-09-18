Впервые с женой построили двухэтажную баню!

Мы с Ленкой давно мечтали о бане. Не о той, которую поставили за один день из готового комплекта, привезли на грузовике и к вечеру уже фотографируются рядом с табличкой «С лёгким паром».
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