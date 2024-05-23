Кто получил Премию художественного театра в 2023 году

Роман Костомаров — олимпийский чемпион, покоривший «Премию художественного театра» Роман Костомаров, легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду, стал одним из триумфаторов престижной «Премии художественного театра».
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