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При массированной атаке БПЛА на Самарскую область погиб человек

При массированной атаке БПЛА на Самарскую область погиб человек

Самарская область подверглась ночью массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев 22 сентября в соцсети «ВКонтакте».

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