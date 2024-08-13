О подвигах героев СВО расскажет фотовыставка на форуме «Армия-2024»

фото: t.me/forumarmy На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» открыли выставку РВИО «Герои и подвиги».
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