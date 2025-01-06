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Крошечка

Крошечка

﻿﻿«Донья Томас родила мышонка!» — писали люди один за другим. Правда, ребенок был очень маленьким, но не настолько маленьким, чтобы называть девочку «мышкой».

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