Человеческое прикосновение может уменьшить боль, депрессию и тревогу Максим МорозовИсследователи подтверждают, что чувство прикосновения играет значительную роль как для физического, так и для психологического здоровья человека.
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