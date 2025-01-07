Сотни жителей Франции отпраздновали смерть Жана-Мари Ле Пена песнями и фейерверками

Несколько сотен противников Жана-Мари Ле Пена, основателя «Национального фронта», главной правой партии во Франции, собрались в нескольких городах Франции, чтобы отпраздновать песнями, дымовыми шашками и фейерверками его смерть.
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