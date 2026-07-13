Собянин: современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

Внимание московских школьников к изучению естественнонаучных дисциплин продолжает возрастать. В текущем году государственную итоговую аттестацию по физике после девятого класса прошли более 20 тысяч учащихся — этот показатель превышает прошлогодний на три тысячи человек.
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