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Аргументы и Факты

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Собянин: современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

Собянин: современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

Внимание московских школьников к изучению естественнонаучных дисциплин продолжает возрастать. В текущем году государственную итоговую аттестацию по физике после девятого класса прошли более 20 тысяч учащихся — этот показатель превышает прошлогодний на три тысячи человек.

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