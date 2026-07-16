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Регионы России

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Лана Дель Рей анонсировала двойной релиз долгожданного альбома Stove

Лана Дель Рей анонсировала двойной релиз долгожданного альбома Stove

Певица Лана Дель Рей сообщила о планах выпустить свой новый альбом «Stove» вместе с сопутствующим сателлитом — дополнительной пластинкой, отражающей её творческий и жизненный путь за последние четыре года.

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