Лана Дель Рей анонсировала двойной релиз долгожданного альбома Stove

Певица Лана Дель Рей сообщила о планах выпустить свой новый альбом «Stove» вместе с сопутствующим сателлитом — дополнительной пластинкой, отражающей её творческий и жизненный путь за последние четыре года.
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