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Сын инвестора «Химок» Садыгов о том, что его могли ставить в состав из-за отца: «Ни разу такого не было, ни с одним тренером. Ну это же бред!»

22-летний футболист – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Илья забил 1 гол в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

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