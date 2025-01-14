16-летний подросток планировал напасть с молотком на саратовского депутата

Силовые структуры предотвратили покушение на депутата Саратовской областной думы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, злоумышленником оказался 16-летний подросток, который по указанию своих кураторов был настроен расправиться с Героем России Александром Янкловичем, используя молоток.