Наоми Осака: «Не считала себя юной, пока ко мне домой не пришел электрик и не спросил, дома ли родители»

Наоми Осака рассказала, что ее не узнал пришедший в дом электрик. «Не считала себя юной, пока ко мне домой не пришел электрик и не спросил, дома ли родители .
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