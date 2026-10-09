QR-кода достаточно. Китайцы забыли про наличные и банковские карты, в отличие от россиян

В Поднебесной давно перешли на цифру Дмитрий Капустин Фото: AP/TASS Чем технологичнее страна — тем меньше у людей наличности на руках.
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