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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» попросил переигровку Суперкубка из-за отмены жребия. Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда Соболев «перестал провоцировать»

«Спартак» запросил переигровку матча за OLIMBET Суперкубок России из-за отмены жеребьевки. Красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.

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