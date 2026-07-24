Бахрейн: Представители авиакомпании сообщили, что Qatar Airways приостановит полеты в международный аэропорт Эрбиль (EBL/ORER) в Ираке и международный аэропорт Бахрейна (BAH/OBBI) до 31 июля из-за нестабильной ситуации в регионе.
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