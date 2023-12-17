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На Западе обсуждают конфискацию активов РФ на случай провала голосования в США по Украине

На Западе обсуждают конфискацию активов РФ на случай провала голосования в США по Украине

Похоже, если Конгресс США все же провалит голосование за предоставление многомиллиардной помощи в 2024 году, у Запада останется запасной вариант для поддержки Киева – конфискация российских активов, которые пока что находятся в замороженном состоянии.

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