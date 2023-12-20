Члена банды Басаева приговорили к 13 годам за нападение на Дагестан в 1999 году

Алимхан Мусаева, член террористической группировки Шамиля Басаева, был приговорен к 13 года лишения свободы Южным окружным военным судом по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщил журналистам представитель суда.
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