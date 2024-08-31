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Царьград

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На Камчатке пропал вертолёт Ми-8 с 19-ю туристами и 3 членами экипажа

На Камчатке пропал вертолёт Ми-8 с 19-ю туристами и 3 членами экипажа

На борту пропавшего с радаров вертолёта Ми-8, по предварительным данным, находятся 22 человека, из них 19 туристов и 3 члена экипажа.

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