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Романов против «Виннипега»: 6 хитов, 3 блока за 17:41

Защитник «Айлендерс» Александр Романов принял участие в матче с «Виннипегом» (2:1). Россиянин провел на льду 17:41 (2:54 – в меньшинстве) не нанес ни одного броска в створ ворот, применил 6 силовых приемов, сделал 3 блок-шота, завершив игру с полезностью «0».

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