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FiNE NEWS

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Как The Beatles 60 лет назад заперлись в студии и навсегда изменили правила написания музыки

Как The Beatles 60 лет назад заперлись в студии и навсегда изменили правила написания музыки

5 августа 2026 года исполняется 60 лет со дня выхода альбома Revolver группы The Beatles. Весной 1966 года музыканты вошли в студию EMI на Эбби-роуд как кумирам миллионов подростков, а вышли как новаторы, навсегда изменившие правила написания и записи музыки.

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