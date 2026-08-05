Как The Beatles 60 лет назад заперлись в студии и навсегда изменили правила написания музыки

5 августа 2026 года исполняется 60 лет со дня выхода альбома Revolver группы The Beatles. Весной 1966 года музыканты вошли в студию EMI на Эбби-роуд как кумирам миллионов подростков, а вышли как новаторы, навсегда изменившие правила написания и записи музыки.
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