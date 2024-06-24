Минниханов выразил соболезнования главам Дагестана и Севастополя

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил свои соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову в связи с терактами, произошедшими в храмах и синагоге, где погибли сотрудники полиции и мирные жители.
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