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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсений Грицюк: «СКА идет к 1-му месту, это в наших силах. У нас хорошие тренеры – благодаря им самоуверенность сразу уходит»

«Думает ли СКА о первом месте? Конечно, хочется идти наверху таблицы. Это в наших силах, мы к этому идем.

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