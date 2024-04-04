РБК узнал о согласованных правительством условиях «принудительного лицензирования»

Российские власти определились с механизмом «принудительного лицензирования» — они создадут межведомственную комиссию, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей, выяснил РБК.
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