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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РБК узнал о согласованных правительством условиях «принудительного лицензирования»

Российские власти определились с механизмом «принудительного лицензирования» — они создадут межведомственную комиссию, которая будет принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей, выяснил РБК.

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