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Розенбаум: То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия

Розенбаум: То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия

Розенбаум: То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия.  Я понимаю причины, я все наблюдаю с Беловежской пущи, я не маленький мальчик, но все равно для меня это тяжелейшая травма духовная.

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