Какие международные праздники отмечают жители всего мира 16 октября 2023 года Юлия СкворцоваВ различных странах мира в день 16 октября 2023 года отмечаются уникальные праздники, которые официально признаны на международном уровне.
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