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Какие международные праздники отмечают жители всего мира 16 октября 2023 года

Какие международные праздники отмечают жители всего мира 16 октября 2023 года

Какие международные праздники отмечают жители всего мира 16 октября 2023 года Юлия СкворцоваВ различных странах мира в день 16 октября 2023 года отмечаются уникальные праздники, которые официально признаны на международном уровне.

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