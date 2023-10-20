Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млрд

Министр финансов США Джанет Йеллен и глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в пятницу, 20 октября, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что дефицит бюджета США увеличился за минувший год на $320 млрд, – сообщают СМИ.