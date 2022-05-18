Вендел об отстранении России: «ЛЧ – главный турнир в мире, у нас отняли мечту. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала»

Хавбек «Зенита» Вендел прокомментировал отстранение России от международных соревнований. – УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, то есть «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов.
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