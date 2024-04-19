История российского Крыма была, есть и будет историей успеха, — Аксенов

Императрица Екатерина II подписала свой судьбоносный Манифест более двухсот лет назад. Этому событию посвящена сегодняшняя памятная дата – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии