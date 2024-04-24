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В Новосибирской области 13-летний подросток умер после тренировки по волейболу

В Новосибирской области 13-летний подросток умер после тренировки по волейболу

В причинах трагедии будут разбираться следователи. Два года назад в регионе уже был подобный случай.В одной из школ города Татарска Новосибирской области во время тренировки по волейболу скончался 13-летний мальчик.

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