В Новосибирской области 13-летний подросток умер после тренировки по волейболу

В причинах трагедии будут разбираться следователи. Два года назад в регионе уже был подобный случай.В одной из школ города Татарска Новосибирской области во время тренировки по волейболу скончался 13-летний мальчик.
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