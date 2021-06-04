Россия влетела Канаде, «Спартак» оштрафован за твит, Хабиб идет в футбол, Куман остался в «Барсе» и другие новости утра

Доброе утро всем, кто до сих пор не может забыть поражение сборной России от канадских школьников. Специально для вас мы подготовили пятничный дайджест! Налетайте 1.
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