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Россия влетела Канаде, «Спартак» оштрафован за твит, Хабиб идет в футбол, Куман остался в «Барсе» и другие новости утра

Россия влетела Канаде, «Спартак» оштрафован за твит, Хабиб идет в футбол, Куман остался в «Барсе» и другие новости утра

Доброе утро всем, кто до сих пор не может забыть поражение сборной России от канадских школьников. Специально для вас мы подготовили пятничный дайджест! Налетайте 1.

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Андрей
Поражение России в хоккее закономерно, наш хоккей медленно деградирует!!!!
Лена Мисько
Гридасов о хоккее в РФ: «6 лет назад поменялось руководство. Итог: 0 побед на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ. И победа на Олимпиаде, когда за Канаду не играли даже парни из «Оттавы» https://www.sports.ru/hockey/1097700347-gridasov-o-xokkee-6-let-nazad-pomenyalos-rukovodstvo-itog-0-pobed-na-c.html?sl=1 *** Бывший главный редактор PRОспорт Станислав Гридасов высказался после поражения сборной России от Канады (1:2) в 1/4
Лена Мисько
Шесть лет назад в нашем хоккее случилась смена руководства, повлекшая за собой сборку этой новой красной машины. Подведем некоторые итоги. Побед на чемпионатах мира – 0, побед на молодежных чемпионатах мира – 0, побед на юниорских чемпионатах мира – 0, побед на Кубке мира – 0, побед на Олимпиадах – 1 (одна). Это одна победа, напомню, была одержана в тот год, когда за сборную Канады не могли играть даже парни из «Аризоны» или из «Оттавы», то есть (примерно) те самые, что выбили сейчас сборную России в четвертьфинале ЧМ.
Лена Мисько
РФС и «Матч ТВ» воюют с «Телеспортом» из-за сборной. Что у них происходит? Объясняем *** Кто покажет матчи сборной России? «Матч ТВ», «Россия» (ВГТРК) и «Первый канал» традиционно делят матчи крупных турниров на троих. Как правило, «Матч ТВ» не получал игры сборной России, и они уходили на две главные кнопки. Но в этот раз ожидалось, что все будет по-другому, потому что еще в марте главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин заявлял, что канал покажет игру с Финляндией. «Трансляции будут. Они традиционно поделены между нами, «Первым каналом» и ВГТРК. У каждого канала по 17 матчей, каждый покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия – Финляндия», – говорил Тащин. Но все пошло не так. По данным Sports.ru, «Телеспорт» не хотел передавать «Матч ТВ» игру сборной России, поэтому матч против Бельгии покажет «Россия 1», а встречи против Финляндии и Дании – «Первый». Пока с полным календарем определился только «Первый» – ему, кстати, достанется открытие. Финал будет на «России 1». https://www.sports.ru/tribuna/blogs/konigsbergen/2928641.html
сергей озеров
РФС завершил служебную проверку в отношении арбитра Станислава Васильева. По ее итогам судья будет пожизненно отстранен от работы на матчах чемпионата России и не попадет в списки судей РПЛ на следующий сезон, сообщает «РБ Спорт». Васильев ошибся в матче «Ротор» – «Ахмат» (1:0). Он не назначил пенальти в ворота волгоградского клуба в матче с грозненцами на 85-й минуте, после чего судью временно отстранили. А кто был ВАР? Артем Любимов – питерский судья, который регулярно попадает в подобные истории. В матче ФНЛ он назначил сомнительный пенальти в пользу «Торпедо» (и не назначил гораздо более очевидный в ворота «Торпедо») А в ФНЛ Любимов работал, потому что его сослали из РПЛ за игру «Урала» с «Рубином». Там тоже был странный пенальти (на этот раз – в ворота «Рубина») и емкая характеристика от Леонида Слуцкого: «Качество судейства сегодня было нижайшее. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ». Его же действия как ВАР проверяла ЭСК после игры «Уфы» с «Сочи» – там было подозрение на игру рукой игрока «Сочи» перед победным пенальти.
Лена Мисько
к Любимову санкций нет?
сергей озеров
нет,естественно,он же свой,как и Казарцев и Ко,питерский...
Лена Мисько
да. вопрос мой был глупым
сергей озеров
просто мы никак не можем поверить,да-не можем поверить в этот официальный беспредел.Они нам в открытую говорят,это наша земля,наш Колизей,наш ВАР,а мы всё ещё терзаемся тщетными надеждами. ...Недовольны они только иностранными экспертами,а наши все в порядке... ого,какие профи...
Максим Комаров
Вообще, странно. Ты же взвешенный человек. Про Колизей: общались 2 мужика, пусть и на эмоциях. Потом один из них раздул из разговора истерику на ровном месте. Почему ты это воспринимаешь, как будто кто-то кому-то место указал? Это совершенно не так.
сергей озеров
Я взвешенный,когда не с топором идут, и принципиальный,в отличие от тебя.Ты про какого мужика говоришь,про промокашку Бородина,что ли? Какие эмоции у него,он без Ротенберга-ноль,его знать никто не знал,а тут ему разрешили и он,как барбос шелудивы побежал тявкать,зашестерил так,что запах по сей день стоит.
Максим Комаров
Я Диму лично знаю. Промокашкой он в жизни не был. Столкнулся по жизни с истеричкой импортной, всего лишь. Извини, но этот разговор окончен. У тебя все кругом гавно, один ты весь в белом. А так ни разу не бывает.
сергей озеров
веселый ты,Диме твоему можно главному тренеру Спартака выплевывать оскорбления,а Зареме,которую ты не считаешь почтенной и,которую ты троллил без остановки неделю-нельзя высказать свое мнение,кстати,без оскорблений.Нельзя ей,тебе не нравится А твоему,лично знакомому,Диме,оказывается можно.Ты в курсе,что промокашка,это и есть шестерка? Так вот,твой Дима,дешево наехал на Тедеско,только потому,что ему приказали,сам,без такой подпорки, он бы и слова не вякнул. У меня не все кругом,а только то,что по понятиям-есть гавно. А у тебя все,что со Спартаком связано с дерьмом,такое вот взвешенное мнение... И ты понял,что не по делу зашел в разговор,а теперь пытаешься, как это делаешь всегда,стрелку перекинуть на меня.
Максим Комаров
Не было там ничего такого. Два тренера поговорили на повышенных. Это сплошь и рядом. Просто один потом почему-то разнылся.
Лена Мисько
про Бородина, я с тобой полностью согласна... естественно без команды сверху рот бы он не открыл... эти его гнилые объяснения своего поведения: "У меня жена с детьми на трибунах, и она не хочет видеть, как кто-то скачет по бровке, это некрасиво"... ну скажет нормальный мужик такое в эфире про другого тренера, объясняя свое поведение?... так и хочется пожелать его жене и детям: смотрите на своего мужа и отца во время матча... если то, что происходит на поле вам мало интересно
сергей озеров
да,именно гнилое,нормальный мужик не скажет ничего подобного,также как нормальный мужик не будет женщину,жену владельца клуба троллить,как он там сказал?-"поливать".
Лена Мисько
я вот поражаюсь, почему им всем есть дело и всем надо что-то вякнуть? Боярскому... Орлову?
Лена Мисько
«Патрон «Зенита» так не влияет на состав, как Федун с женой могут, как Галицкий» Орлов снова разошелся: https://www.sports.ru/football/1097732246.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-06-04
сергей озеров
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство. Об этом сообщил сам футболист в Instagram. «После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», - написал Рамирес.
Лена Мисько
Зарема Салихова завела свой канал! Мама дорогая! Первый пост уже есть. Будем следить и разбирать на цитаты. ))) https://t.me/zaremaplayboy
Лена Мисько
открыла вчера к вечеру, сейчас уже почти 10тыс подписчиков ))) вот это раскрутка
Лена Мисько
Зарема Салихова отвечая на вопрос от подписчика, касательно возможности того, что в «Спартаке» в случае неудачи Руи Витория может ли оказаться Станислав Черчесов. Ответила лаконично: «Только через мой труп».
Лена Мисько
[Говорит Долгов] Зарема Салихова, супруга владельца футбольного клуба "Спартак Москва" Леонида Федуна, завела свой канал. Вне контекста: очень крутой заход в телеграм, начиная с первого текста (его можно поддерживать или нет, но НЕВОЗМОЖНО остаться равнодушным) и заканчивая выбранным ником (ЧЮ точно есть). Также удачно выбран момент для открытия канала. По потенциалу канал за 3-4 месяца может вырасти до 150К подписчиков. Важно не повторить ошибок Дерипаски)) Сужу исключительно с позиций своей профессии, поскольку все подобные кейсы представляют особый интерес для медиатехнологов. Будем наблюдать) P.S. Чат, вне всякого сомнения, стоит закрыть; флуд есть инфляция сакральности. *** это точно, я вчера когда название увидела, сразу подумала: Зарема умеет в самоиронию - 5 баллов
сергей озеров
какая она,Зарема, молодец!) Это уже не пиар,возможно,кто-то помогает ей понимать положение дел,но постит она грамотно,именно в такой категоричной форме и надо отвечать по кандидатуре Черчесова...я прямо таки не нарадуюсь её фразам,точно не "блондинка")))
Лена Мисько
а я как раз думаю, что ее деятельность это - популизм и заигрывание с болельщиками
Лена Мисько
Руи Витория уже пришел в клуб вопреки воли Заремы, что помешает провернуть тоже самое с Черчесовым?)
сергей озеров
то есть давать грамотные ответы-это популизм? Это плохо, считаешь ей надо детей воспитывать? Я то считаю,это лучше разбрасывания перчаток,а еще раньше фантазий и желаний потренировать Спартак.Вот уж где пиар был от сенатора...
Лена Мисько
я уже написала: ее грамотные ответы расходятся с делом, поэтому популизм
Максим Комаров
А я болею за сборную своей страны и буду за неё болеть, кто бы ее не тренировал. И мне стыдно, что перед чемпионатом мира я поливал Черчесова на все лады. И сейчас все мы ждём Евро, желаем парням удачи и надеемся на чудо. В этот момент какая-то малопочтенная дама столь по хамски высказывается в адрес тренера главной команды страны. Это не красиво по человечески просто. Думаю, что статус Черчесова позволяет ему не обращать внимание на подобные экзерсисы. В конце концов, у него есть личный телефон Путина. А у Федуна его нет. И у его гражданской супруги тоже нет, тем более. Дешёвка это, раскрутка своего канала и само-пиар.
сергей озеров
ну ты музыкант,Максим,на какие лады,кто,какими словами? На огороде,грядки поливаешь? слово по месту подобрал....))) Ой,мля,личный телефон....а еще орден Александра Невского и орден "Слава Осетии" Всем заткнуться и не вякать...а малопочтенная дама,она почему для тебя?,потому что себя считаешь безупречным?
Максим Комаров
Нет, себя безупречным не считаю. Нет безупречных. Но и почтенной эту даму не могу назвать. Мне всё равно, просто она не просто дамочка при олигархе. А типа один из главных людей в Спартаке. Меня то кто услышит? Никто. А ее много кто.
Максим Комаров
До огорода я ещё не доехал, к сожалению. И лично у меня только грядка с хреном, из-за Королева. И он 3 недели как ещё не пророс.
сергей озеров
ты и в грядках не знаток,прямо скажем.Хрен,будет тебе известно,на грядках не сажают,а корень растет он не один год,чтобы чего потереть было.
Максим Комаров
Ну ты то знаток) Я посадил 4 десятисантиметровых корня хрена, выделил для этого грядку. По науке вырасти он должен за один сезон: как корень, так и листья. Листья идут в соленья. Корень осенью выкапывается полностью, иначе хрен заполнит весь участок. И по новой сажается, отрезками того же корня.
сергей озеров
а то, 15 лет на тещином огороде колупался,чему только не научили ( ... еще раз скажу-хреновая грядка на 4 корешка,даже не клумба.
Алевтина Трофимова
Класс!!! Зарема достойна уважения. Больше не переживаем, с этим надутым индюком нам не попути.
Максим Комаров
Ну а как? Я консультировался с теми, у кого растёт. У кого покупал посадочный материал.
Максим Комаров
И, кстати, он пророс!
Лена Мисько
Защитник Виктор Васин продолжит выступать за ЦСКА ✍🏼🔴🔵 ❗️Васин выступает за московский клуб с 2011 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 13 матчей.
Лена Мисько
Президент ПФЛ Андрей Соколов остаётся в футболе. Пост будет называться иначе - генсек ФНЛ. То есть конструкция ФНЛ следующая: Алаев - президент и одновременно генсек РФС. Шабанов - исполнительный директор ФНЛ. Соколов - генсек.
Лена Мисько
❗️СМИ сообщают, что российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в «умышленном проигрыше» на Роллан Гаррос.
Лена Мисько
Сизикову, по данным Parisien, задержали сразу после окончания сеанса массажа, который был после поражения на RG.
Лена Мисько
В октябре 2020 года прокуратура Франции начала расследование обстоятельств встречи парного турнира «Роллан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6). Вопрос вызвал эпизод во втором сете: Сизикова и Бренгл отдали пятый гейм, а россиянка на своей подаче допустила две двойные ошибки. По информации L'Equipe, на победу румынской пары в этом гейме были поставлены большие деньги.
Лена Мисько
Интересно, выступали в парном разряде, а подозревают только её. Или это Бренгл сдала?)
Лена Мисько
Виталий Мутко о чемпионате России по футболу. (РИА (https://rsport.ria.ru/20210604/zenit-1735564866.html))
Лена Мисько
я правильно понимаю, что Мутко говорит про чемпионства Зенита, которые решаются не всегда на поле? Это как-то очень смешно, особенно учитывая откуда сам Мутко.
Лена Мисько
ну и спасибо ему за правду...
сергей озеров
это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи", - добавил он ))) Ни фига себе-"какие-то"...админресурс, РФС, КДК,ЭСК,Комитет по этике... и полиция.(
Лена Мисько
Мутко выступает таким рупором, который всем участникам, и прежде всего деятелям с берегов Невы указывает на место. Кашшаи уже закончил в России... Оренбург заблокировали.... вдруг и другие перемены настанут?
сергей озеров
наверное,Мутко,возвращается в кресло президента РФС,судя по его откровениям
Лена Мисько
вряд ли... как раз судя по его откровениям))
сергей озеров
а,если назначат волевым решением? из-за стены кремлевской? Дюков-то волну такую мутную поднял,а скоро выборы....
Лена Мисько
Мутко чем лучше Дюкова?
Лена Мисько
Мутко себя допинговым скандалом вымазал... не отмоется
сергей озеров
ну,может для кого-то почву рыхлит?
Алевтина Трофимова
Действительно, зачем Мутко теперь стесняться в выражениях, это больше не его зона ответственности)
Лена Мисько
Да потому что уже все в открытую делается и особо смысла скрывать нет
Лена Мисько
Василий Уткин, [04.06.21 13:36] ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ВОЙНЫ🔥🔥😇 Меня очень увлекает война за телеправа, которая разворачивается накануне Евро. В основном между Телеспортом и Матч-ТВ. Вот очень познавательный материал Спортса, там по сути все нормально описано, но есть пара неточностей. В частности, в том, каким образом Телеспортом были получены те самые коммерческие права на сборную. В материале говорится о дружбе Петра Макаренко, владельца Телеспорта, и Виталия Мутко (что правда), и указано, что права оказались у Петра незадолго до того, как Мутко покинул РФС. Там не хватает одного слова: тендер. Эти права были выиграны на конкурсе, условия и подробности которого очень легко поднять. Если вы хотите понимающе закатить глаза и сказать: о, знаем мы эти тендеры! - то я скажу вам, что, во-первых, Мутко оставил РФС не по плановым срокам, а под давлением допингового скандала. То есть довольно нетипично и внезапно. Во-вторых, Телеспорт при Мутко участвовал в куче тендеров, какие-то выигрывал, какие-то нет. В том числе самые желанные - на показ чемпионата России. И в-третьих. За Телеспортом тьма выигранных международных тендеров, где он, в частности, уделывал Матч-Тв (права на Испанию, на Италию) как бык овцу. То есть люди вообще-то умеют работать. Я это говорю как человек, всю жизнь на телевидении работавший в конкурирующей организации - НТВ-Плюс.) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/konigsbergen/2928641.html РФС и «Матч ТВ» воюют с «Телеспортом» из-за сборной. Что у них происходит?
Максим Комаров
Ответить лаконично на вопрос про потенциальное назначение Черчесова в Спартак, так, как ответила госпожа Салихова, безусловно ярко и креативно. Но не тактично. Зная характер Черчесова, я не думаю, что он когда-то теперь Спартак возглавит. Хотя, он уже читал «Мудак» от Федуна. Это по слухам... а сейчас уже нет. Не знаю, мне противно. Как бы я сам к Черчесову не относился.
Лена Мисько
Судейская бригада из Белоруссии будет работать на товарищеском матче между сборными России и Болгарии. Главный арбитр — Алексей Кульбаков, ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Дмитрий Дмитриев. *** Матч между Россией и Болгарией пройдет 5 июня на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 18:00 (мск). Эта игра станет заключительной для команды Станислава Черчесова перед чемпионатом Европы-2020.
Лена Мисько
Эта встреча станет для россиян второй за последних пять дней. Первую они провели 1 июня во Вроцлаве с крепкой сборной Польши. Встреча прошла под наблюдением итальянской бригады арбитров и завершилась вничью (1:1). Началось всё с гола хозяев на четвёртой минуте, но уже через 16 минут баланс был восстановлен. На правом фланге на шикарный заброс от Александра Головина откликнулся Вячеслав Караваев. Опередив всех на дальней штанге, защитник проткнул мяч между ног опытного Лукаша Фабиански. В оставшееся время обе команды предпринимали попытки подойти к воротам друг друга, но счёт на табло больше не менялся. Сложно спорить с тем, что второй тайм выдался унылым. Серьёзных моментов и у поляков, и у россиян было не так много. За 90 минут на двоих соперники сумели нанести только 12 ударов по воротам. Однако важно отметить здесь другое. Подопечные Станислава Черчесова отрезками показывали очень неплохое движение, активно использовали прессинг. По большей части — до перерыва. Наверняка тренерский штаб внесёт некоторые коррективы, хотя делать сколько-нибудь значимые выводы не стоит. Игра с Бельгией будет уже через неделю, ждать осталось недолго. Хотя сейчас нужно думать о ещё одном контрольном поединке, на этот раз — в Москве со сборной Болгарии. Родные стены всегда прибавляют сил.
Лена Мисько
Благо что соперник далеко не самый сильный. Видимо, он воспринимается как аналог Финляндии, с которой сойдёмся во втором туре. Болгары после провала в Лиге наций поменяли главного тренера, но работа Ясена Петрова на посту рулевого пока что не приносит плодов. За четыре игры в 2021 году добыты только две ничьи, одна из которых в товарищеском матче со Словакией. Также Болгария потерпела два поражения в трёх турах отборочного раунда к чемпионату мира – 2022. Сперва в матче со Швейцарией (1:3), затем — с Италией (0:2). Понятно, что оппоненты очень серьёзные, но и в игре с менее крепкой Северной Ирландией (0:0) болгарская команда тоже почти ничего не показала. С результативностью всё совсем грустно. Вероятно, россияне возьмут инициативу в предстоящем матче в свои руки и пойдут в атаку уже с первых минут. Оформить преимущество в первом тайме, чтобы потом дать возможность спокойно сыграть другим футболистам — звучит красиво. Оппонент в уровне уступает, да и мотивации у него нет. На Евро Болгария не пробилась, а наши футболисты наверняка постараются показать себя тренерскому штабу в боевых условиях. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/bets/article-4366685-rossiya-bolgariya-5-iyunya-2021-goda-prognoz-i-stavka-na-tovarischeskij-match-gde-pokazhut-pryamoj-efir-kakoj-kanal.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
РПЛ ОПУБЛИКУЕТ КАЛЕНДАРЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ Премьер-лига, вероятно, опубликует календарь следующего сезона на следующей неделе. "Составление календаря находится на завершающем этапе. Наберитесь терпения, в течение нескольких дней опубликуем", - говорит пресс-секретарь РПЛ Дмитрий Зеленов. По проекту структуры календаря, первый тур чемпионата состоится 25 июля, последний перед зимней паузой тур - 12 декабря, а возобновление сезона ожидается 27 февраля. Завершающий, 30-й, тур состоится 21 мая. https://bookmaker-ratings.ru/?post_type=news&p=3461233&preview=true
Лена Мисько
🔝«Сбер» отказался покупать «Телеспорт» Собеседники РБК сообщили, что переговоры между сторонами прекратились. Инициатором разрыва стал «Сбер», поскольку финансовое состояние TeleSport вызвало большие вопросы. «У компании имеются долги, они составляют примерно 4,5 млрд руб.», — уточнил собеседник в «Сбере». Согласно бухгалтерской отчетности (с которой ознакомился РБК) долги составляют около 4,45 млрд руб. https://sportrbc.ru/news/60b953549a794753b92729ce?from=newsfeed
Лена Мисько
«Ростов» близок к достижению договоренности с «Динамо» об аренде нападающего Николая Комличенко, пишет Нобель Арустамян. У «Ростова» будет право выкупа.
Лена Мисько
⚡️УРУНОВ ПОКИНЕТ «СПАРТАК» ЛЕТОМ? Очередная аренда с правом выкупа. По нашей информации из железобетонных источников, одна из команд, выступающих в азиатской лиге чемпионов, заинтересована взять Остона Урунова в годичную аренду с правом выкупа. Название команды мы пока говорить не будем. В ближайшее время ожидается официальное предложение в офис красно-белых. Мы будем держать вас в курсе событий. А как вы думаете, «Спартаку» действительно стоит слить актив Шамиля Газизова или может стоит дать ему шанс и подождать «Герту» с 30 миллионами?
Лена Мисько
Причем, насколько я знаю, это точно не аренда в китайскую лигу. Куда с подачи Шамиля нам "если что" обещали в любой момент пристроить Остона "минимум за 10 миллионов"😡. В любом случае - хоть часть зарплаты будут платить и то хлеб😒 Очередной привет Нобелю, Шамилю и компании, которые с пеной у рта рассказывали о гениальности Урунова, которого хотели все, но благодаря Газизову "урвал" Спартак😂
Максим Комаров
Я думаю, что стоит дать шанс.
Лена Мисько
это легионерское место... я против... только продавать, я бы бесплатно отдала, но не Газизову
Максим Комаров
А я думаю, что его продадут именно Газизову и именно за миллион. И поступят правильно!
Лена Мисько
надеюсь, что этого не произойдет ложь и хамство надо наказывать...
Максим Комаров
Ну тогда отпустят даром. Или усилят Спартак-2. Все понимают проблемы Спартака с переизбытком легионеров, даже дикие азиаты. Никто не даст в такой ситуации нормальных денег. Попову следует поторопиться, иначе придётся продавать тех, кого нельзя: Ларссона, Айртона или Жиго.
Лена Мисько
поиграет в аренде, или в СМ2... пусть своего "крестного" благодарит
Алевтина Трофимова
Конечно лучше отдавать, а вдруг там выстрелит и его выкупят. Плюс место легионера освободиться
Алевтина Трофимова
Из-за постоянного наглого вранья Газизова ранее нейтральная для меня Уфа стала неприятной командой. Третьей в лиге после Сочи и Зенита.

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