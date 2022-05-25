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Мэр Москвы Собянин объявил «ковидную амнистию»

Мэр Москвы Собянин объявил «ковидную амнистию»

Амнистия вступает в силу с 1 июня.kremlin.ru--> Власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений, а правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных взысканий.

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