Экс-глава дирекции общественных пространств Владивостока отправится на СВО

Дело бывшего руководителя дирекции общественных пространств Владивостока Салавата Галиева приостановлено в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.
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