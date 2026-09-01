Copper: reading a chart where the zone layer has nothing to say Copper Futures COMEX_DL:HG1! StructuraMarkets The last time this chart had a built area underneath it, copper traded near 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым