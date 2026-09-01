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Copper: reading a chart where the zone layer has nothing to say

Copper: reading a chart where the zone layer has nothing to say

Copper: reading a chart where the zone layer has nothing to say Copper Futures COMEX_DL:HG1! StructuraMarkets The last time this chart had a built area underneath it, copper traded near 3.

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