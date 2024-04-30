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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 30 апреля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 30 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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