Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.