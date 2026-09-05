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Экс-министру связи Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение по делу Finiko

Экс-министру связи Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение по делу Finiko

Бывшему главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову, по данным СМИ, заочно предъявлено обвинение по делу финансовой пирамиды Finiko — организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

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