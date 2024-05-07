Анатолий Аксаков расскажет, кто сможет оплачивать ЖКХ без комиссии

8 мая в 10.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет еженедельное интервью с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Геннадьевичем Аксаковым, посвященное главным событиям российской денежно-кредитной политики.
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