Потешные посланники: зачем в Кремль приезжали зять и барыга

Вспоминается монолог Александры Соколовой из картины «Член правительства». Под каждым словом этой простой русской женщины хочется подписаться и сегодня:- Все мы тут простые да обыкновенные… А вот почему-то из других держав к нам за умом-то едут, вокруг Кремля-то всю дорогу в песок истолкли! Значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ.