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RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

В распоряжение RT попало видео с моментом падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. При повороте водитель не справился с управлением, пробил ограду и упал с моста, сообщили RT в городском комитете транспорта.

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