Экс-премьера Венгрии Дюрчаня оштрафовали на €35 тысяч за оскорбление Орбана

Бывшего премьера Венгрии, лидера оппозиционной партии Демократическая коалиция Ференца Дюрчаня оштрафовали на 14 млн форинтов (около €35 тысяч) за оскорбление действующего руководителя кабмина Виктора Орбана.
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