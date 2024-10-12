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Экс-премьера Венгрии Дюрчаня оштрафовали на €35 тысяч за оскорбление Орбана

Экс-премьера Венгрии Дюрчаня оштрафовали на €35 тысяч за оскорбление Орбана

Бывшего премьера Венгрии, лидера оппозиционной партии Демократическая коалиция Ференца Дюрчаня оштрафовали на 14 млн форинтов (около €35 тысяч) за оскорбление действующего руководителя кабмина Виктора Орбана.

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