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Ортопед Литвиненко: обувь на высокой платформе может привести к плоскостопию

Ортопед Литвиненко: обувь на высокой платформе может привести к плоскостопию

Туфли, кроссовки и другая обувь на высокой платформе может навредить здоровью, спровоцировав проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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