Для Bugatti Chiron разработан подстаканник

Компания Bugatti оперативно отреагировала на просьбу американской владелицы Chiron. Владелица Bugatti Chiron Шеннон Ралстон из Техаса, мать 12 детей, в том числе нескольких усыновленных с Гаити, через соцсети обратилась в компанию с необычной просьбой.