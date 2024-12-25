Для Bugatti Chiron разработан подстаканник

Компания Bugatti оперативно отреагировала на просьбу американской владелицы Chiron. Владелица Bugatti Chiron Шеннон Ралстон из Техаса, мать 12 детей, в том числе нескольких усыновленных с Гаити, через соцсети обратилась в компанию с необычной просьбой.
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